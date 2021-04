Ricordando l'avvocato Salvatore Maria Sergio nel primo anniversario della sua morte

Il sei aprile di un anno fa, andava avanti Salvatore Maria Sergio, avvocato penalista, raffinato intellettuale, pittore, scrittore, studioso di storia e filosofia, esponente della destra sociale partenopea, già consigliere comunale del Movimento Sociale Italiano oltre che "federale".

Il collega Massimo Scalfati dalla sua pagina Facebook traccia un ricordo di Salvatore Maria Sergio che riportiamo integralmente