Strage di Bologna, Bellini a processo: "Io come Sacco e Vanzetti"

Paolo Bellini arriva in tribunale a Bologna per la prima udienza del nuovo processo, che parte oggi a 40 anni e 8 mesi dal 2 agosto 1980, sulla Strage della stazione di Bologna: "Mi sento come Sacco e Vanzetti", sono le uniche parole pronunciate prima di entrare in aula, in risposta ad una giornalista di Trc che lo avvicina.

Bellini, considerato militante di Avanguardia Nazionale, assassino del militante di

Lotta Continua Alceste Campanile, ex collaboratore di giustizia,

per la Procura generale di Bologna e' il quinto attentatore,

presente in stazione la mattina del 2 agosto.