Roma: basta chiusure, basta sbarchi, Refugees e Covid go home. I manifesti di Rivolta Nazionale

Basta chiusure, Basta sbarchi, Refugees & Covid Go Home! Questo è il testo di un manifesto affisso dai militanti di Rivolta Nazionale, l'organizzazione della destra radicale guidata da Simone Crescenzi affissi nelle vicinanze di alcuni centri per richiedenti asilo, a Roma.

Il senso di questa iniziativa, ci viene chiarito, da una breve nota, diffusa alla stampa, che riportiamo integralmente.