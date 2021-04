Ricordando Giano Accame nel dodicesimo anniversario della scomparsa

Il 15 aprile di dodici anni fa andava avanti Giano Accame, giornalista, economista, storico, intellettuale rigoroso della destra italiana. Vogliamo ricordare la figura dell'eretico Accame con un post pubblicato da Nicola Rao, in occasione del decennale della sua scomparsa.





Dieci anni fa se ne andava Giano Accame. Giornalista, economista, storico, sempre controcorrente. Intellettuale piu' eretico che organico, anche all'interno del mondo della destra politica e culturale italiana. Riusci' fondere nella sua vita e nel suo pensiero due visioni apparentemente antitetiche: la tradizione e l'onore militari e una vocazione sociale molto progressiva e progredita, sempre legata al bene del proprio popolo. Che amava sopra ogni cosa. Lo conobbi 25 anni fa, quando lo andai ad intervistare nella sua casa del Lungotevere dei Mellini, per un libro che stavo scrivendo, insieme a Francesco Giorgino per Mursia, in occasione dei 50 anni dalla fine della guerra civile. Da quel giorno ci risentimmo e rivedemmo spesso. Anche insieme ad altri amici. Sempre educato, rispettoso, ma anche pronto a dare consigli e suggerimenti storici, giornalistici, politici. Quando se ne ando'- ero al Tg2- il direttore Mauro Mazza mi chiese di firmare un servizio per ricordarlo. Lo feci con grande emozione ed enorme piacere. Continua a mancare a tutti quelli che lo conobbero.