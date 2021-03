Roma dalla storica sede di piazza Bologna nasce Area il movimento dei movimenti nazionalrivoluzionari

ROMA, DALLA STORICA SEZIONE DI VIA LIVORNO 1 NASCE AREA, MOVIMENTO DI MOVIMENTI NAZIONAL RIVOLUZIONARI UNITI DA UN'AQUILA TRICOLORE, SIMBOLO DI CONTINUITÀ, VOLONTÀ, STILE E VITTORIA! Riprenderci tutto!

Iniziando dagli avamposti chiusi e abbandonati, restituendo alla vita spazi che un tempo erano animati da camerati e militanti. Oggi, abbiamo preso possesso della storica sezione di Via Livorno 1, a piazza Bologna, nel cuore di Roma, è il primo passo di una nuova marcia che vede uomini e donne di nuovo uniti e decisi a riconquistare spazi. È da via Livorno 1 che lanciamo un appello di unità e aggregazione a tutti i movimenti, i gruppi, le associazioni culturali, le comunità militanti ed i semplici camerati che non hanno voglia di fermarsi a questa prima conquista, che attraverso l'azione vogliono precedere il pensiero. Nasce così AREA, movimento di movimenti, aggregazione e federazione di tutte le forze nazional rivoluzionarie che, nel solco della nostra tradizione politica e militante, vuole lanciare una nuova sfida al sistema. "(...) Uomini e donne uniti come ieri, una marea che monta da un oceano di guerrieri. Ho sognato che eravamo un unico destino, un solo canto unanime su un unico cammino. Non più impegnati a redigere barriere per servire gli interessi di assetati di potere. Non più divisi, un'unica realtà, un'unica bandiera di una sola identità (...)". ECCOCI: AREA È GIÀ QUA! Serriamo i ranghi, è l'ora di marciar.