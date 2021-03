Bruno(Mis): sulla lotta al Coronavirus l'Europa ha sbagliato tutto

"Bruxelles ha fallito sui vaccini ed ora è costretta a chiedere aiuto a Putin. Ed anche il coordinamento tra i Paesi membri è stato una catastrofe. Sulla lotta al coronavirus hanno riversato un cocktail letale di accuse e divieti, più le morti sospette di persone che si sono vaccinate con Astrazeneca, uccidendo definitivamente la speranza e la fiducia della gente".

Lo afferma in una nota, diffusa alla stampa, Raffaele Bruno, segretario nazionale del Movimento Idea Sociale che precisa: " in Italia le autorità sanitarie hanno fallito e il terrorismo psicologico riversato sui cittadini nella lotta al Covid ha fatto più danni, tra persone non curate da altre patologie e suicidi, della pandemia stessa.

Io non mi vaccino,precisa Raffaele Bruno, ideatore del comitato Col caz mi vax e invito gli italiani a fare altrettanto"!