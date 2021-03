Napoli, firmato accordo politico tra la comunità di Avanguardia e la comunita' Io sto con Abbatangelo

"In base agli ultimi colloqui intercorsi tra le Comunità di Avanguardia e quella di “IO STO CON MASSIMO ABBATANGELO” di Napoli si è deciso di proseguire,pur rivendicando le proprie autonomie,una fattiva collaborazione in comune, in nome della grande Idea che condividiamo .Le Comunità dopo un attento esame dell’ attuale situazione hanno deciso di rilasciare un comunicato politico che riportiamo fedelmente.





La storiografia contemporanea, si ostina per mero pregiudizio ideologico a non tenere conto di quello che ha comportato quell’ esito negativo del secondo conflitto mondiale per l’ Italia e per l’ Europa ( la famosa guerra del sangue contro l’ oro).Si può partire per esempio dalla perdita dell’ identità nazionale con la definitiva scomparsa di qualsiasi forma di indipendenza per il nostro Paese, dal 1945 ad oggi sempre più colonia a stelle e strisce .Siamo completamente in balia della globalizzazione e asserviti alle logiche espansionistiche dell’ imperialismo Yankee. Forse qualcuno potrebbe dire che oggi non è più valida nemmeno questa considerazione, visto che il potere finanziario mondiale delle banche è spesso del tutto svincolato dai poteri politici, che ormai, come alcuni di noi scrivono giustamente, si sono trasformati nei camerieri dei banchieri. Le manipolazioni monetarie sono e saranno il vero problema di questo nuovo secolo e come diceva Ezra Pound saremo tutti costretti a vivere nell’ usurocrazia del nostro tempo. Poteri politici, che con la morte di tutte le ideologie contano sempre meno, ormai servono semplicemente come riferimento per una opinione pubblica sempre più ignorante, del tutto banalizzata e totalmente priva di memoria storica .Oggi, ci troviamo di fronte ad una ben strana pandemia che serve sicuramente, tra le altre cose per coprire i guasti finanziari di questo liberismo selvaggio, che, ha tormentato l’ Italia e l’ Europa nel corso degli ultimi decenni. Quasi ottanta anni di democrazia hanno totalmente anestetizzato il popolo italiano, incapace ormai di organizzare qualsiasi forma di vera ribellione. Crediamo fermamente che per inserire dei contenuti politici in una eventuale protesta popolare serva preliminarmente una capillare formazione storico- politica da trasmettere soprattutto ai giovani che dovrebbero rappresentare il nostro futuro .Deve, essere chiaro a tutti che questa è una crisi del sistema, dove nessuno può essere più rappresentato da un Parlamento che ormai non è che una consorteria di interessi oligarchici, in difesa esclusiva dei ceti più abbienti .Un Parlamento, sempre più al di fuori dai reali bisogni del popolo .Ormai, e’ evidente a tutte le persone oneste, che non si possa credere in nessuna forma di opposizione, perché tutte facenti parte di uno stesso unico sistema, basato esclusivamente su un antifascismo di maniera.. Le due Comunità, partendo da questo assunto hanno deciso di portare avanti un lavoro comune, per rivolgersi ad una popolazione italiana confusa e disorientata,costretta a vivere in una società sempre più ingiusta, affinchè presto possa riaprire gli occhi e recuperare quella vera dignità di popolo, che per millenni ha rappresentato il vero sale della civiltà occidentale. Il tutto teso, come diceva Solaro ad accorciare le distanze tra ceti sociali .Nell’ augurare buon lavoro a tutti i componenti delle due comunità, è bene ricordare,che la nostra visione del mondo è basata su una salda concezione politica, formata da una sintesi di pensiero e azione. Tutti noi, dobbiamo continuamente fare riferimento ad una forma correlativa, alle contingenze di luogo e di tempo, tendente ad una verità storica che si elevi spiritualmente .Non si agisce spiritualmente nel mondo come volontà umana dominatrice di volontà, senza un adeguato concetto della realtà transeunte e particolare;per conoscere il mondo, dobbiamo prima conoscere gli uomini e cominciare a lavorare su di essi, per ritrovare orgoglio e dignità di essere quelli che siamo e che vogliamo rimanere. COMUNITÀ DI AVANGUARDIA COMUNITÀ DI “IO STO CON MASSIMO ABBATANGELO”