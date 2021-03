Ass Evita Peron Forza Nuova: ma quale otto marzo? Lotto ogni giormo

" Contro un neo-femminismo da rigurgito sessantottino, contro femministe, non donne, amanti della cultura della morte, abortiste e nemiche di Dio e del popolo, anche in questa data, probabilmente falsa e certamente ridicolizzata, ricordiamo che le vere donne, mamme e guerriere, lottano ogni giorno per la vita, per il futuro, i figli, la libertà nella verità."

Lo dichiara in una nota, diffusa alla stampa, l'associazione Evita Peron, politicamente legata a Forza Nuova che precisa: " oggi rilanciamo il nostro modello di donna, parola che vuol dire "domina", signora. Né veline né influencer, né prodotto mercificato in rete, le nostre donne sono le ragazze del Saf, il Servizio Ausiliario Femminile, le donne come Rosa Maltoni, quelle che in Irlanda del Nord e in Siria hanno costruito e costruiscono la libertà, alle femministe preferiamo Eva Perón, lo spirito guerriero di Santa Giovanna D'Arco. Donne mai contro gli uomini, ma al loro fianco nella lotta e nella vita, per il futuro delle nazioni e la libertà dei popolie.

L'OTTO MARZO? LOTTO OGNI GIORNO! Siamo tutte le donne forzanoviste dell'Associazione Evita Perón: Chiara, Simona, Alessia, Vittoria, Virginia, Sonia, Vera, Alessia Sn... e con loro tutte le ragazze e le madri che, ogni giorno, nelle strade e nelle piazze d'Italia mostrano al mondo con orgoglio che lo stereotipo confezionato dal sistema non funziona con tutte, mai!