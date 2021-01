E De Magistris porta veramente in consiglio "O pegg"

Un saluto da Praga a voi guelfi no hai - scritto proprio cosi con l'h - ghibellini", con tanto di saluto romano (scomposto). Questo post pubblicato su Facebook è di Alfonso o pegg, nickname di Alfonso Merolla, neo consigliere comunale di Napoli, primo dei non eletti nella lista dei verdi, cinque anni fa, grazie al consenso di oltre 850 elettori napoletani.

Un approdo in consiglio comunale reso possibile grazie al nuovo rimpasto al Comune di Napoli, promosso dal Sindaco Luigi de Magistris, l'undicesimo in dieci anni di amministrazione, ha portato a Palazzo San Giacomo Marco Gaudini, che sarà il nuovo assessore ai trasporti del Comune di Napoli. Gaudini, già consigliere comunale eletto nel 2016 nella coalizione arancione, dovrà lasciare il posto.

A prendere le distanze dal consigliere Merolla, che ha precisato che non si tratta di un saluto romano ma di un saluto da ultra' sono i Verdi, partito che cinque anni fa lo ha candidato, con una nota del gruppo di commissariamento: "riteniamo doveroso precisare – scrivono i Verdi – Europa Verde di Napoli e Campania – che il neo assessore Marco Gaudini e il consigliere comunale Stefano Buono non fanno più parte da tempo del nostro progetto politico. Mai avremmo accettato di entrare in giunta per soli 3 mesi".