Trent'anni fa Freda fonda il Fronte Nazionale, l'ultimo gruppo sciolto dal Viminale

Il 21 dicembre 1990 Franco Freda fonda il Fronte Nazionale, il primo sodalizio politico che pone al centro del suo programma l'emergenza razziale. La data scelta, il Solstizio d'Inverno, dava il senso di una missione "sacra" a cui le poche decine di militanti personalmente selezionati dal Reggente, erano chiamati. Ma richiamava anche la precedente esperienza del Movimento Politico Ordine Nuovo che formalizzo la sua costituzione il 21 dicembre 1969.

Una capacità di anticipazione che sarà severamente punita. Con gli arresti nell'estate 1993, con il processo per violazione delle leggi Mancino e Scelba che porterà allo scioglimento del gruppo nel novembre del 2000. Stavolta, a differenza del caso di Ordine Nuovo, quando Taviani forzò i tempi dopo la condanna in primo grado, il Viminale ci mette un anno e mezzo dalla sentenza della Cassazione per cui Franco Freda torna in cella per sette mesi.

In "Naufraghi" ho raccontato così la sua ultima avventura politica, a cui si sentiva chiamato dagli "dei del sangue e del suolo".