Scandicci, il consigliere mussoliano Braccini sospeso dalla Lega aderisce alla Rete dei Patrioti

Cristian Braccini, consigliere di Scandicci, comune di oltre 50 mila abitanti della città metropolitana di Firenze eletto nelle fila della Lega, salito agli onori della cronaca nazionale per aver postato una foto alla cripta Mussolini, a Predappio, ha aderito al Movimento Nazionale, la Rete dei Patrioti, il movimento politico nato da una scissione interna al movimento politico Forza Nuova.Le ragioni che hanno spinto Braccini ad aderire al Movimento Nazionale ci vengono chiarite, con maggiori dettagli da Augusto Gozzoli, segretario regionale della nuova formazione politicaL’adesione al nostro progetto politico, culturale e militante da parte di Christian Braccini, consigliere comunale di Scandicci, eletto nelle file della Lega ma vittima di un voltafaccia politico a seguito della polemica, ridicola e strumentale, sulla sua visita alla cripta di Benito Mussolini a Predappio.Braccini è un uomo del popolo – prosegue Gozzoli – che non fa politica per mestiere o interesse ma solo per un profondo senso di appartenenza e dedizione alla sua comunità, alla città di Scandicci e alla Patria: un uomo che ha il coraggio delle proprie azioni e delle proprie parole, privo dei complessi di sudditanza psicologica che spesso il centrodestra toscano manifesta nei confronti del PD: per questo siamo felici di averlo al nostro fianco nelle battaglie che porteremo avanti sul territorio, in mezzo al popolo, in difesa della nostra identità, della famiglia tradizionale e dell’economia locale minacciata da globalizzazione e lock-down.