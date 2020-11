La rete dei Patrioti in diverse città della Campania ricorda i caduti della prima guerra mondiale

A Salerno ed in diverse città della provincia come San Valentino Torio e Nocera Inferiore, a Montoro in provincia di Avellino, il Movimento Nazionale La Rete dei Patrioti, nato da una scissione interna a Forza Nuova, ha reso onore ai caduti della prima guerra mondiale.

Il Piave mormorò, non passa lo straniero!” riporta il volantino lasciato dai militanti del Movimento Nazionale – La rete dei Patrioti, in onore dei nostri caduti presso il monumento dedicato della città di Salerno, San Valentino Torio, Nocera Inferiore e Montoro.

“Un gesto doveroso, un ricordo perenne per i nostri connazionali che, con il loro estremo sacrificio e la vittoria, tennero alta la bandiera e l’onore della nostra amata Patria.”

“Il nostro gesto vuole spronare in nome di quel ricordo tutti coloro che, ancora oggi, sentono il dovere di mettersi in gioco e lottare contro tutto ciò che è dannoso alla sopravvivenza della nostra terra: l’immigrazione selvaggia; la dittatura finanziaria internazionale; la islamizzazione delle nostre città; le false opposizioni; le organizzazioni mondialiste ed antinazionali. Difendere la nostra Italia culturalmente e storicamente è un dovere ed un diritto di tutti gli italiani.

Gli eroi e i campi di battaglia sono cambiati, ma la guerra rimane, oggi come ieri!

Eroi sono tutte le prime linee nei nostri ospedali, i commercianti, le partita iva, i ristoratori e tutti coloro che oggi lottano per il bene comune e per la stessa sopravvivenza delle loro famiglie.”

Ad oggi, a tutti gli effetti, MN è in prima fila con tutti gli italiani che intendono lottare per la libertà della Patria e che per questo vogliono voltare pagina.