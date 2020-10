Castellino(Forza Nuova): Sgarbi sindaco di Roma?Siamo pronti a sostenerlo

Vittorio Sgarbi, deputato indipendente eletto nelle liste di Forza Italia sarà candidato sindaco alle elezioni amministrative di Roma nel 2021. Lo storico e critico d’arte, sindaco di Sutri, comune di poco più di 6 mila abitanti della provincia di Viterbo correrà con il simbolo del suo movimento Rinascimento, il movimento da lui fondato nel 2017 e presente in numerose occasioni elettorali, ultima quella in Valle d'Aosta dove ha ottenuto il 5% alle regionali e portato al ballottaggio, nel capoluogo, il candidato sindaco. Una candidatura prestigioso, di rilievo internazionale, capace di andare oltre il classico perimetro del tradizionale centro destra. Infatti già diverse associazioni civiche, movimenti culturali sono pronti a sostenere il noto critico d'arte per la conquista del governo della città eterna. Pronta a sostenere la candidatura di Vittorio Sgarbi è anche Forza Nuova come ci conferma questa nota, diffusa alla stampa, a firma di Giuliano Castellino che riportiamo per intero.

La notizia della probabile candidatura di Vittorio Sgarbi a Sindaco di Roma è per noi una boccata di aria fresca”, Giuliano Castellino, romano e vicesegretario di Forza Nuova, dichiara così la disponibilità, sua e del movimento che rappresenta, a sostenere l’eventuale candidatura Sgarbi alla guida della Capitale. “Se questa voce insistente dovesse concretizzarsi, non ci tireremo indietro: siamo pronti a combattere al suo fianco, perché Sgarbi è un anticonformista, uno dei pochissimi oppositori in Parlamento della dittatura sanitaria e tecnocratica e del terrorismo mediatico”. “Siamo pronti a gridare: Roma Libera per un’ Italia Libera! Con Sgarbi, perché siamo con il popolo in lotta contro museruole, distanziamenti, tirannia del Covid, Stato d’emergenza e di Polizia. Grazie a queste premesse, Sgarbi potrebbe essere, davvero, il Sindaco di una liberazione che, partendo dalla Capitale, potrebbe avere un effetto contagioso salutare per tutto il resto d’Italia”.