Sull'edizione odierna del Corriere di Bologna, Amelia Esposito mette in evidenza le questioni "tecniche" non proprio marginali che Valerio Cutonilli ho posto nel libro-articolo, l'ultimo, sulla esplosione del 2 agosto 1980. "Non ho mai preteso - commenta l'avvocato romano sulla sua pagina facebook - che un lettore o una lettrice condividesse le opinioni espresse in un mio libro. Ma ho sempre sperato che ne capisse l'effettivo contenuto.