Berlino. L'estrema destra egemonizza la protesta anti-Covid. Trentamila in piazza, 300 arresti

In un primo momento le autorità cittadine avevano vietato la manifestazione per timore che le misure anti-Covid venissero sistematicamente violate causando rischi molto elevati per la salute della persone a causa della possibile diffusione del virus. Come del resto era accaduto il primo agosto ad una precedente manifestazione anti-Covid, che aveva richiamato decine di migliaia di persone, dove quasi nessuno portava le mascherine o rispettava la distanza minima. Ma poi ieri sera il tribunale amministrativa aveva a sua volta annullato il divieto, anche se la stessa cancelliera Merkel aveva manifestato ieri il proprio appoggio alla decisione delle autorità di Berlino.

La marcia è stata organizzata da un gruppo nato a Stoccarda, chiamato "Querdenken 711" (pensiero laterale 711), il cui leader è Michael Ballweg. Il gruppo ha oltre 16mila follower su Facebook, ma comunica soprattutto tramite Telegram. Per il movimento, le restrizioni anti covid violano le libertà garantite dalla Costituzione e vanno revocate. Non è chiaro cosa significhi 711 e se si tratti ad un riferimento al prefisso telefonico di Stoccarda.

"Querdenken 711" aveva già organizzato un’analoga manifestazione a Berlino il primo agosto, proclamato "giorno della libertà". Oggi come allora i partecipanti sono un gruppo molto eterogeneo. "C’è gente contro i vaccini, ci sono i sostenitori delle teorie cospirazioniste, ma ci sono anche famiglie che dicono di avere il diritto di protestare. Ed è una protesta in larga parte intercettata dall’estrema

destra", riferisce un cronista sul sito della Deutsche Welle. Un’altra giornalista dell’emittente sottolinea che vi sono manifestanti con bandiere e t-shirt di gruppi della destra estrema.

La Bbc segnala anche l’adesione alla protesta di Berlino di Robert F Kennedy Jr, figlio di Bob Kennedy (il fratello di JFK assassinato durante la campagna delle elezioni presidenziali Usa nel 1968), che è

noto come attivista anti vax.

Immagini online, riferisce l’emittente britannica, mostrano anche slogan e bandiere legati alla delirante teoria cospirativa QAnon, secondo la quale il presidente americano Donald Trump si batte contro una setta di adoratori di Satana che si è infiltrata nel governo e nei media.

Proteste anche in altre metropoli seppure non così violente e partecipate. A Londra, un migliaio di manifestanti si è radunato in Trafalgar Square, mentre a Zurigo oltre mille hanno chiesto allapolizia "un ritorno alla libertà". A Parigi, circa trecento persone hanno protestato contro l’obbligo delle mascherine.