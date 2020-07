Terracina, piazzale intitolato ad Almirante e Berlinguer, passa la mozione. Lo sdegno dell'Anpi

Terracina Giorgio Almirante ed Enrico Berlinguer. Il comune avvia l'iter per farlo. Questa mattina è stata approvata in consiglio comunale la mozione presentata da Giuseppe Talone, consigliere di Fratelli d'Italia che nei giorni scorsi aveva sollevato discussioni ed infinite polemiche politiche. comune di oltre 45 mila abitanti della provincia di Latina ci sarà una piazza intitolata aed. Il comune avvia l'iter per farlo. Questa mattina è stata approvata in consiglio comunale la mozione presentata da Giuseppe Talone, consigliere di Fratelli d'Italia che nei giorni scorsi aveva sollevato discussioni ed infinite polemiche politiche.

La proposta di Talone aveva trovato il consenso di altri 11 consiglieri (4 di Fratelli d'Italia, 7 di maggioranza di centro destra) e la mozione è passata a maggioranza.

La scelta di intitolare ad Almirante e Berlinguer, in rigoroso ordine alfabetico, il centralissimo piazzale antistante Villa Tomassini non è piaciuta per niente all'associazione nazionale partigiani d'Italia che in una nota, diffusa alla stampa, a firma del coordinatore regionale Fabrizio De Santis, che riportiamo integralmente, esprimono il proprio sdegno.









"Con sdegno apprendiamo che a Terracina, è stato approvato, nonostante l’opposizione dei democratici antifascisti, l’iter per nominare una piazza congiuntamente a Giorgio Almirante e ad Enrico Berlinguer. Subdolo tentativo di nobilitare un fascista, pienamente coinvolto nella dittatura con responsabilità pubbliche, tra i massimi sostenitori delle leggi razziali del '38, fucilatore di patrioti e maestro di tanti terroristi neofascisti negli anni 70. Indegno l'accostamento ad un suo irriducibile avversario, Enrico Berlinguer, che con i fascisti proprio non discuteva. Dietro tale operazione si cela solo il triste disegno di riabilitare il fascismo. Tale proposta è e va vista come una becera, inaccettabile e intollerabile provocazione e risponderemo ad essa con tutti i mezzi a disposizione, insieme al Comitato Provinciale dell’ANPI di Latina, alla sezione di Terracina e a tutte le realtà