Sentenza Nardulli-Castellino, Fiore (FN): “Condanna politica, nella magistratura vera associazione a delinquere”

Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, in una nota, inviata alla stampa, che riportiamo integralmente, commenta la sentenza del processo a Nardulli e Giuliano Castellino, responsabile FN Roma, condannati a cinque anni e mezzo: “La sentenza di oggi dimostra che è in atto una persecuzione politica da parte della Magistratura che vede dei militanti politici condannati per reati mai avvenuti e nonostante la testimonianza a loro favorevole dei poliziotti presenti.

La causa di ciò è un impianto di potere criminale che ricatta il giudice di Berlusconi per ottenere la condanna, che vede uomini come Palamara parlare del proprio gruppo "come di una mafia più potente della mafia" e che vede personaggi come Albamonte al centro di scandali internazionali (Obama gate e caso Shalabayeva). Noi riteniamo che con questi personaggi alla guida della Procura di Roma si sia toccato il punto più basso della giustizia in Italia dal Dopoguerra”.