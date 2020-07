Luglio'60 visto da destra. L'insurrezione di Genova raccontata da Domenico Mennitti

E veniamo a questo famoso 1960, con tutto ciò che ne seguirà. Il 25 marzo 1960 il governo, presieduto dal democristiano Fernando Tambroni, vicinis-simo al presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, ottiene la fiducia del Parlamento con i voti, determinanti, dei monarchici del Pdium (Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica) e, soprattutto, dei fascisti del Msi. Tambroni, temendo la reazione del Pci, vorrebbe dimettersi, ma viene convinto da Gronchi a tentare l’avventura. Nel Msi l’ala tattica è al settimo cielo: per la prima volta dal dopoguerra in Italia c’è un governo appoggiato direttamente dai fascisti.Il governo Tambroni in realtà si inserisce in un momento cruciale nella strategia della Dc, in cui è in corso la battaglia tra i fautori dei governi monocolore, appoggiati dai moderati, e i propugnatori dell’apertura a sinistra. Le prime misure prese da Tambroni, comunque, danno per qualche mese la sensazione che l’esperimento possa riuscire. Vengono abbassati i prezzi dei generi alimentari di prima necessità, tra gli applausi dei missini, lo sconcerto dei comunisti e la rabbia degli industriali e dei partiti laici, per la prima volta fuori dal grande giro.Sull’onda dell’entusiasmo, i più vicini a Michelini, come Filippo Anfuso (ambasciatore italiano a Berlino durante la Rsi), arrivano addirittura a preannunciare che, in occasione del prossimo congresso di luglio a Genova, il Msi opererà lo strappo con l’ideologia di riferimento, cambiando addirittura nome. Una sorta di Alleanza Nazionale ante litteram. Ma improvvisamente il sogno di Michelini e dei suoi svanisce e costringe i missini a confrontarsi con la dura realtà. Il Pci coglie l’occasione del loro congresso per mettere in campo tutta la sua forza di piazza e rispolverare la pregiudiziale antifascista.I comunisti, appoggiati dai sindacati, chiedono al governo che il con-gresso del Msi non si tenga a Genova, perché si tratterebbe di un clamoroso «affronto» agli ideali della Resistenza. Genova, infatti, ricordano gli uomini di Botteghe Oscure, è città medaglia d’oro della Resistenza. Ma non basta. Per accendere ulteriormente gli animi, le sinistre fanno circolare la voce che al congresso parteciperà anche Carlo Emanuele Basile, capo della provincia di Genova nella Rsi, accusato di deportazioni e massacri.Il Pci chiama e la piazza risponde. Come sempre. A pochi giorni dall’inizio del congresso, a Genova esplode la protesta. Manifestazioni, scontri, sassaiole, auto incendiate, idranti. Addirittura il tentativo di affogare un ufficiale della Celere in una fontana. Ma i fatti più gravi accadono altrove. A cominciare da Reggio Emilia, dove la polizia spara e uccide cinque militanti comunisti. Altre cinque persone vengono uccise durante i disordini che sono scoppiati contemporaneamente in Sicilia.Così il congresso non viene celebrato. E nel giro di qualche giorno, esattamente il 19 luglio, anche Tambroni è costretto a dimettersi.