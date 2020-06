Trieste ricorda le vittime delle bombe americane settantasei anni dopo. Il presidio di Trieste pro Patria

Il 10 giugno non è solo l’anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia, ma è anche il giorno in cui Trieste, il 10 Giugno 1944 alle ore 9.15, si svegliò con il bombardamento di oltre 500 Boeing B17 e B24 statunitensi Le bombe colpirono i magazzini portuali e gli impianti industriali, Barcola, il molo Audace, la stazione di Sant’Andrea, le case dei rioni di San Giacomo, via Timeus, Campi Elisi e Montebello.

Il bombardamento causò la morte di 463 persone, i feriti furono un migliaio di cui 800 ricoverati negli ospedali. I danni alle abitazioni furono pesanti, 100 case distrutte e 300 gravemente danneggiate.

A ricordare il bombardamento del 10 giugno del 1944 con una sentita manifestazione, conclude con il classico minuto di silenzio nei confronti dei civili triestini uccisi dalle bombe alleate è stata l'associazione Trieste Pro Patria.