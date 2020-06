La parabola di Aresu e il Covid19: da promoter del superfarmaco a leader solitario della protesta

Da sostenitore di un miracoloso farmaco giapponese per curare il coronavirus a leader solitario della protesta sulla gestione del Covid19. E' l'incredibile e rapido voltafaccia di Cristiano Aresu, il quarantenne sardo balzato alla ribalta all'inizio dell'emergenza Coronavirus per un video diventato ben presto virale. Un impatto clamoroso: tanto che si era addirittura pensato di far partire la sperimentazione. Poi dall'estremo oriente qualche anima buona ci ha spiegato che era una bufala e intanto qualche rompiscatole ha verificato che il nostro non aveva nessun titolo né competenza nelle professioni sanitarie.

Comunque l'appassionato di videogiochi il 25 aprile ha fondato un suo movimento politico, Dignità popolare, di area sovranista-populista. Si presenta infatti così

Il nostro movimento apartitico nasce per riportare dignità e libertà all'Italia e agli italiani. Nasce dall'esigenza di tornare popolo sovrano, di unirci tutti sotto un'unica bandiera, QUELLA ITALIANA, insieme come popolo e non come partiti divisi.

In realtà il suo è un one man movement. E infatti, l'altro giorno era in piazza a Roma, con tanto di megafono, come "unico esponente" di Dignità popolare, ben deciso a prendere le distanze tanto dal generale Pappalardo e dai suoi gilet arancioni (era infatti senza pettorina) quanto da CasaPound, che era alla testa della manifestazione, promossa dai "Marcia su Roma":