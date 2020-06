Emmanuela Florino annuncia: abbiamo comprato gli storici locali della "Berta"

A dare l'annuncio è Emmanuela Florino, leader del movimento delle "tartarughe" che, con un post sulla sua bacheca Dacebook, "ringrazia chi ha permesso che la Berta, che ospitò i nostri reduci e generazioni e generazioni di giovani sognatori, non andasse perduta. Ringrazio quei pochi della “vecchia guardia” che si sono spesi e continueranno a farlo. Ringrazio altri più giovani e silenziosi che non si sono mai riempiti la bocca con critiche spocchiose e che non se lo son fatto ripetere due volte". L'acquisto è stato reso possibile da una colletta.La Florino, figlia dello storico leader della sezione, parlamentare per più legislature del Msi, non perde l'occasione di polemizzare con quanti, detti della "vecchia guardia", non hanno collaborato al buon esito dell'operazione:"Ma il ringraziamento più sentito, però, è per chi per tanto tempo ha sabotato e boicottato questo evento. Ha il merito di averci resi forti e coesi come non mai. Una comunità slegata dai singoli nomi che aveva il sogno di poter lasciar qualcosa a chi c’è e ci sarà. Per sempre. Ringrazio quei millantatori che non fanno altro che chiacchierare degli anni che furono, quelli con il dito sempre puntato che seppur a conoscenza dell’impegno che la comunità napoletana si stava prendendo, hanno deriso, offeso e non ha mosso un dito per supportarci. Ci avete resi ancora più caparbi e decisi a rendere il nostro sogno realtà, ma soprattutto ci avete liberati dall’obbligo di portarvi quel rispetto dovuto alla differenza di età. Perché il rispetto anche verso chi ha i capelli bianchi non è regalato. LUNGA VITA AI SOGNI."