E' morto Sternhell: assegnò alla Francia la primazia sulle origini del fascismo

E' morto a 85 anni Zeev Sternhell, uno dei massimi esperti al mondo di fascismo, figura storica della sinistra israeliana e Premio Israele per le Scienze politiche nel 2008. Lo ha reso noto il quotidiano Haaretz di cui a lungo Sternhell è stato una firma di spicco.

Nato in Polonia nel 1935 fu l'unico sopravvissuto alla Shoah della sua famiglia distrutta dai nazisti. Emigrato nel 1951 a 16 anni in Israele, Sternhell servì come comandante nella 1/a Brigata di fanteria 'Golani' ed ha combattuto nella Guerra dei Sei Giorni, in quella di Kippur e in Libano. Esponente di spicco del movimento pacifista israeliano ha subito un attentato dinamitardo contro la sua abitazione nel 2008, riportando lievi ferite. Esplosione attribuita a estremisti di destra. Strenuo critico della destra in Israele, ha ammonito più volte sulla possibilità di un collasso della democrazia nel Paese.