Vincenzo Nardulli: con un nuovo sito Avanguardia ritorna sul web

Avanguardia



1) Due settimane dopo aver festeggiato il sessantesimo anniversario della fondazione la comunità di Avanguardia ritorna anche sul mondo virtuale con il nuovo blog ufficiale, ci puoi spiegare il motivo di questa scelta? Da domenica 4 maggio è in rete il nuovo sito della comunità diUn blog che in 5 giorni ha raggiunto quota 10 mila visualizzazioni. Un risultato davvero lusinghiero per un blog di nicchia. Per questo motivo, in esclusiva per i lettori di Fascinazione, intervisto Vincenzo Nardulli, responsabile della comunità di Avanguardia al quale formulo alcune domande.

La Comunità di Avanguardia aveva bisogno di questo strumento di diffusione e propaganda,ci stavamo lavorando da qualche mese e da qualche giorno abbiamo reso attivo il sito della Comunità che impropriamente chiamiamo blog.Abbiamo affidato il compito per la realizzazione e la messa in onda a due nostri Camerati Angelo e Roy ,che colgo l’occasione per ringraziarli per il loro importante lavoro.Il sito pur essendo attivo non è ancora “finito” ma quotidianamente vengono apportate modifiche,implementazioni e migliorie,fra una decina di giorni il lavoro sarà definitivamente completato





In realtà l'elevato numero dei visitatori ha sorpreso positivamente anche me. Un motivo c’è e dimostra l’attenzione che tanti Camerati rivolgono verso la nostra Comunità,verso le nostre Idee,le nostre analisi,le nostre proposte,le nostre iniziative. l sito viene quotidianamente aggiornato con gli interventi di più collaboratori.Voglio e ci tengo a precisare che il sito è aperto anche a contribui di camerati che hanno appartenenze diverse dalla nostra Comunità. I lettori del blog sono principalmente italiani ma abbiamo registrato visite anche da Austria, Germania, Francia, Russia per quanto riguarda l'Europa, da Argentina Cile e Venezuela per quanto riguarda l'America latina, finanche 3 lettori dal Giappone.





Ti ringrazio per la domanda che mi concede l'opportunità di chi ha contribuito alla crescita del blog attraverso i loro interventi ed articoli, scusandomi per qualche amnesia: Prof Roberto Mancini, prof. prof. Barbara Spadini, lo scrittore Giacinto Reale, i giornalisti Luciano Lago, Alessandro Sansoni Antonio Migliozzi Antonio Pannullo, Alessandro Alberti Franca Poli Fabio Bellan Ludovico Ciccarelli chiaramente l’ordine in cui li ho elencati ha un motivo esclusivamente mnemonico.Grazie e ancora Grazie. Non abbiamo degli argomenti preferiti,trattiamo tutto quello che riteniamo interessante,attualità,storia,politica internazionale,cronaca......poi sono i collaboratori che liberamente senza vincoli e retaggi scrivono liberamente quello che ritengono opportuno scrivere.





Il sito non è l'obiettivo finale ma è una tappa iniziale, per questo anticipo che stiamo lavorando su un altro progetto, che da buon meridionale, non esplicito per scaramanzia che presto vedrà la luce. Colgo l'occasione per ringraziare Ugo Maria Tassinari direttore di questo blog per la sua cortese disponibilità