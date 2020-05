Padova:con le partite Iva ed i commercianti contro la dittatura sanitaria Forza Nuova scende in piazza

Foto d'Archivio





Il 30 maggio in piazza Eremitani a Padova ci sarà anche Forza Nuova. Il movimento politico guidato da Roberto Fiore ha aderito alla manifestazione di protesta di commercianti, partite Iva e cittadini che sabato mattina alle 10 scenderanno nella centrale piazza patavina al grido di libertà.

Forza Nuova in questi mesi ha organizzato e preso parte ad altre iniziative nel Veneto e di carattere nazionale che ribadivano la necessità di ritornare alle libertà garantite dalla Costituzione.

Luca Leardini, coordinatore regionale, commenta: “Aderiamo alla manifestazione del 30 maggio per gli stessi principi per cui abbiamo promosso e aderito nei mesi scorsi alle altre iniziative che chiedevano il ripristino della libertà di culto, di movimento e di riunione, diritti costituzionalmente tutelati rispettivamente negli articoli 41, 19 e 16 e 17 della Costituzione repubblicana vigente. Il Veneto e tutta Italia è in rivolta e noi scenderemo in piazza al fianco di Partite Iva, famiglie e del popolo per sfidare quella che viene definita dittatura sanitaria. È la giusta rabbia prima della fame e noi ci saremo gridando ‘ V come Veneto, V come Vandea!”.