In Campania dopo Caserta anche la comunità militante salernitana saluta Forza Nuova

Nel 1997 Salerno fu una delle prime sezioni di Forza Nuova aperte ed operative sul territorio nazionale. Dopo 23 anni la comunità militante di Forza Nuova, che nel corso di questo ventennio di vita del movimento, ha subito vari avvicendamenti, saluta il movimento politico guidato da Roberto Fiore con un comunicato, diffuso alla stampa, che riportiamo integralmente.