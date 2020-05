Castellammare di Stabia, danneggiato il monumento alla resistenza. La denuncia dell'Anpi

E' scomparso un bassorilievo in bronzo raffigurante il martirio dello stabiese Manfredi Talamo alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944, opera di Antonio Gargiulo, posto sulla base del monumento all’eroico carabiniere che si trova in Villa comunale, lungo via Mazzini. Il manufatto artistico è stato asportato dalla base in pietra lavica e non è stato finora rinvenuto neanche nelle immediate vicinanze dell’aiuola che ospita il monumento inaugurato nel 1995.

“Facciamo appello all’Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia e alle forze dell’ordine spiega il presidente della sezione Anpi di Castellammare di Stabia-Gragnano Giuseppe di Massa affinché quanto prima il monumento sia restituito nella sua integrità alla cittadinanza e perché si faccia piena luce su quanto accaduto, anche in coincidenza con la Fase 2 dell’emergenza coronavirus.

Vogliamo augurarci che si tratti soltanto del gesto vandalico di qualche sconsiderato, fermo restando l’impegno e l’invio dell’Anpi alla vigilanza democratica anche nella nostra Castellammare è, a 75 anni dalla Liberazione del Paese dal nazifascismo.