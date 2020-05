"Bill Gates assassino, non vogliamo il tuo vaccino". I volantini di Azione Frontale fuori la Microsoft a Roma

"Bill Gates assassino, non vogliamo il tuo vaccino". Questo è il sintetico testo di un volantino affisso dai militanti di Azione Frontale fuori la sede della Microsoft nel quartiere Eur a Roma.

Il senso di questa blitz effettuato da Azione Frontale ci viene chiarito, da una nota, diffusa alla stampa, che riportiamo integralmente.





Siamo stati questa notte alla sede della Microsoft nel quartiere dell’Eur per dire no alla vaccinazione di massa che si vorrebbe attuare a tutta la popolazione mondiale. Il nostro

attacco va a Bill Gates, fondatore e padrone della nota azienda d’informatica, dove da anni attraverso i suoi vaccini ed epidemie progettate, ha fatto ammalare e di conseguenza morire molte persone appartenenti all’area del terzo mondo, tutto ciò sempre in nome dell’affarismo e del profitto,con la complicità delle lobby farmaceutiche,per il folle progetto di dimezzamento della popolazione mondiale. Personaggio pericoloso, in questi giorni di pandemia globale, è riemerso fuori, non solo dicendo di finanziare la ricerca del vaccino contro il covid19, ma addirittura affermando che erano 5 anni che aveva previsto un’epidemia del

genere, con tanto di simulazione e prove tecniche generali. Come faceva a sapere tutto questo? Cosa si nasconde dietro il virus? Da nazional-rivoluzionari quali siamo, che da sempre lottiamo contro questo sistema marcio e deviato è nostro sacrosanto dovere informare tutto il popolo italiano sulle reali intenzioni di questa losca figura, sugli interessi che girano attorno alla sua fondazione(Bill & Melinda Gates Foundation) e sulle case farmaceutiche assassine, oltre all’inganno e alla vera natura dei vaccini, brevettati non per guarire ma per essere un forte segnale per boicottare e a lottare contro qualsiasi iniziativa di vaccinazione obbligatoria o in altri modi, a rivoltarsi contro chi ci vuole malati e ci usa esclusivamente solo come cavie per i loro guadagni e piani diabolici contro l’umanità.





AzioneFrontale avanguardia di lotta per la Rivoluzione Nazionale!!!