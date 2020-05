Area 121, Chiaraluce(CasaPound): dal Pd non accettiamo lezioni di legalità

"Area 121 è uno spazio occupato da famiglie italiane, e fuori da questo spazio sventola il tricolore, ed è questo che agli esponenti del Pd, anti italiani fino midollo, che ne stanno chiedendo lo sgombero, proprio non va giù".

Cosi in una nota la coordinatrice locale del movimento CasaPound Carlotta Chiaraluce in merito all’occupazione di 20 famiglie italiane ad Ostia che da una settimana hanno preso possesso di prefabbricati abbandonati del Ministero della Difesa.

Siamo in piena emergenza sanitaria ed economica. Gli italiani non prendono stipendio da due mesi, ricorda Chiaraluce e le attività commerciali stanno fallendo e loro si mobilitano solo per denunciare azioni fatte da italiani in piena emergenza. Ma d'altronde da un partito che non perde occasione per solidarizzare con le Ong, che vuole regolarizzare 600 mila immigrati cos’altro possiamo aspettarci?

Noi siamo pronti a difendere queste famiglie da ogni eventuale atto di forza che metterà in campo il Governo. Lezioni di legalità da chi difende occupazioni di immigrati, - conclude Chiaraluce - che ha 3/4 di partito condannato in mafia Capitale e che per anni ha occupato illegalmente sedi pubbliche a Roma, per fare politica, senza pagare un euro (come la sezione di Via Forni a Nuova Ostia), non le prendiamo.