A Napoli c'e' chi sceglie di vivere nell'Idea. Sui muri ricompare il manifesto di Area

In diversi quartieri della città di Napoli, anche a via Riviera di Chiaia,zona Mergellina,a poche decine di metri dal lungomare liberato, vanto dell'amministraziome comunale arancione del sindaco Luigi De Magistris,presumibilmente nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 maggio è stati affisso un manifesto di taglio superomista firmato Area con tanto di croce celtica.Un manifesto intitolato Scelgo di cui riporto un passo: scelgo l'azione e la sfida, la militanza nazional popolare per la costruzione dell'Europa una, nazione libera, aristocratica e socialista, pagando di persona se dovro'; la lotta come vita, la vita come gioco, il gioco come lotta. Scelgo di vivere nell'idea, di essere l'idea.In tempi tristi, caratterizzati dal pensiero debole unico dominante scoprire che nella mia citta' c'è ancora chi sceglie un qualcosa e non si adegua alla triste realtà non può che farmi piacere. D'altronde non cadono mai a caso le foglie di lorien