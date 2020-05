20 maggio 1977: pistolettate nel mucchio davanti al Msi Balduina. Gravemente ferito Enrico Tiano

Sono le 20,30 di venerdì 20 maggio 1977. Gli attivisti del Msi Balduina hanno appena chiuso la sezione e si trattengono ancora, lungo viale Medaglie d'Oro, per un'ultima chiacchiera, uno scambio di idee e di proposte per la serata e il week end. A lenta andatura sopraggiunge una vespa 125. Le due persone a bordo hanno il volto coperto da foulard. Il passeggero estrae una pistola calibro 22 e spara cinque colpi nel mucchio, uno raggiunge il segretario della sezione, che gli volge la schiena. Enrico Tiano, impiegato, 25 anni, abita a Centocelle ma continua a fare politica nel suo quartiere di appartenenza. Il proiettile gli trapassa il torace: è ricoverato in prognosi riservata e in condizioni molto gravi al San Filippo Neri.In quel momento sopraggiunge in auto un giovane ufficiale dei carabinieri, vicecomandante della compagnia Celio. Vede la scena, blocca l'auto e scende aprendo il fuoco sui due vespisti. Forse ferisce il passeggero: "L'ho visto sobbalzare", spiega il tenente.L'episodio, secondo l'Unità, è probabilmente collegato con uno analogo: la sera prima a essere bersaglio delle pistolettate sparate da un commando in Vespa sono stati i giovani compagni che stazionano a piazza Igea. La tensione in zona è alta da dieci giorni, dalla battaglia di strada al campo del Don Orione , alla Camilluccia. Il 16 maggio, poi, alla prima udienza del processo per la rissa, due fascisti hanno fatto fuoco sui compagni fuori dal tribunale e sono stati arrestati.