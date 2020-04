Roberto Fiore: contro il lockdown manifestazioni di Forza Nuova in tutta Italia

Una giornata di iniziative "in tutta Italia con due scopi ben precisi: da un lato riprenderci la libertà tolta dalla dittatura sanitaria, dall'altro attaccare l’attuale classe politica, che sta naufragando come quella prima di Tangentoli".

Questo è il 25 aprile che sta progettando Forza Nuova che, tra adesioni a manifestazioni organizzate da altri movimenti ed associazioni ed iniziative proprie, ha in cantiere una serie di eventi di piazza malgrado le misure restrittive anti corona-virus disposte dal governo Conte lo vietino.

L'adesione, dichiara Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova, che ho dato ieri alla campagna per il 25 aprile contro la quarantena organizzata dalle Partite Iva nel Veneto in Piazza San Marco a Venezia è l'adesione ad una vera manifestazione popolare che va al di là della destra e della sinistra, concetti ormai obsoleti.

Ove sarà possibile, precisa Fiore, ci faremo sentire in tutta Italia. Noi siamo per la fine immediata della quarantena e per l'immediato inizio di una inchiesta giudiziaria che vada a colpire le sanità regionali. Le inchieste sulle Rsa per noi rappresentano una sorta di "Mani Pulite" sulla classe politica attuale, una Tangentopoli nuova e molto più tragica, perche’ allora si parlava di soldi, oggi di morti".

"Noi riteniamo, precisa il leader di Forza Nuova, che quanto accaduto in Lombardia sia avvenute nelle Rsa di tantissime Regioni, anche in Lazio E che ci siano delle responsabilità da parte dell’Oms, agenzia che ha causato solo tragedie in Italia, perché le direttive arrivavano da li’. Diciamo ’no’ alla dittatura sanitaria, ’si’ alle libertà naturali e civili, che ci sono state improvvisamente e illegalmente tolte e invitiamo tutti a riprendersele