Pagani, il consigliere di Fratelli d'Italia celebra la Repubblica Sociale

Rispetto per tutte le donne e gli uomini che hanno dato la vita per la patria! Onore a chi combatte per un ideale.

W L'ITALIA unita e grazie a chi ha lottato per un'unica nazione.

L'Italia ricorda i suoi caduti,Pagani,tra tutti,renda omaggio ad Aniello Criscuolo,caduto per l'unità d'Italia e vegliato da Sant'Onofrio al Gianicolo insieme a tutti i suoi commilitoni tra cui Goffredo Mameli. Il canto degli italiani è uno,Fratelli d'Italia.



Questo è il testo di post pubblicato da Massimiliano D'Onofrio, storico esponente della destra, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Pagani, comune di oltre 35 mila abitanti della provincia di Salerno accompagnato da una foto di una ausiliaria della Repubblica Sociale Italiana con tanto di bandiera tricolore con l'aquila nella giornata del 25 aprile. Un post divenuto virale che non poteva non scatenare polemiche politiche.