Avanguardia Nazionale compie 60 anni. Il ricordo della comunità

Il

25 aprile del 1960 nella sede centrale della Federazione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana di via Santa Eufemia a Roma nacque Avanguardia Nazionale, la formazione politica guidata da Stefano Delle Chiaie che ebbe come punti cardini del programma politica la

nazione come realtà culturale, la libertà come conquista, solidarietà, disuguaglianza come responsabilità e non privilegio, centralità del lavoro, partecipazione, ordine naturale in alternativa a quello liberal capitalista o marxista.

L' obiettivo di Avanguardia era un'Europa estesa fino agli Urali, unita nella differenza dei suoi popoli e terza forza rispetto ai due blocchi imperialisti.

In occasione del sessantesimo anniversario della fondazione di Avanguardia Nazionale, il primo senza la presenza di Stefano Delle Chiaie, la comunità di

Avanguardia ha voluto ricordare l'evento con una breve nota.

Oggi per noi che abbiamo militato in Avanguardia Nazionale è un giorno importante. Il 25 aprile di 60 anni fa, Stefano Delle Chiaie ci regalò un sogno. Un sogno che è ancora vivo e chi ci accompagnerà per il restp della vita.

Nel ricordo di Stefano e di quello che ci ha insegnato la nostra lotta procede