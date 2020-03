Una domanda su Napoli. Perreca: l'uccisione di Ugo Russo mi ricorda quella di Sandri. In entrambi i casi si poteva agire diversamente

Possiamo piangere un ragazzo senza linciare il carabiniere? Questa è la domanda, con tanto di punto interrogativo che si pone Piero Sansonetti, in un editoriale pubblicato sulla prima pagina de Il Riformista di martedì 3 marzo, alla quale cerca di dare una risposta.

Domanda che abbiamo girato a diversi esponenti del variegato mondo della "destra italiana", nelle sue mille articolazioni, ad intellettuali nostri attenti lettori, come nel caso della collega Alessia Perreca, collaboratrice di Notte Criminale, il primo web magazine interamente dedicato alla cronaca nera che ci invia una sua dichiarazione.







Ti ringrazio per la domanda, quello che è accaduto a Napoli mi fa tornare alla memoria l’omicidio di Gabriele Sandri, il Giovane tifoso laziale, ucciso fuori da un autogrill dell’autostrada A1. L’agente ha colpito ad altezza uomo. Quando poteva semplicemente sparare in aria a scopo intimidatorio.

Amo molto Napoli, tantissimo. La storia di Ugo Russo e’ la storia di un baby rapinatore, un ragazzino di una parte della Napoli malavitosa. E di un carabiniere che sottolineo, in parte, poteva agire diversamente.

Ci saranno gli esami balistici e le telecamere a chiarire le dinamiche. Quello che posso dirti semplicemente che di fronte ad una minaccia ( in questo caso carabiniere e la sua fidanzata ) è giusto agire.

Magari puntare la pistola e ferirlo. Insomma si potevano evitare due tragedie: la morte di un giovane e là distruzione di un ps in piena emergenza