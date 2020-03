Reale: ma i fascisti non possono fare il tifo per i carabinieri

uoco d’antan, quello che ci piaceva: “i Carabinieri hanno arrestato Pinocchio”

Un neofascista che sogni (velleitariamente, se volete) la Rivoluzione, non può che guardare con occhio critico a Carabinieri, Polizia e Magistratura, che dello status quo sono i custodi.Lo fa nel solco della tradizione rivoluzionaria e “d’azione” risorgimentale, da Mazzini a Garibaldi (compreso Pisacane, nessun si scandalizzi), della consuetudine di guerra che vide gli Arditi vittime (cmq non “sacrificali”) di persecuzioni carabinieresche, delle vicende fiumane (con i famosi “Carabinieri cacciati a pedate da Fiume” della “Testa di ferro”), della prassi squadrista (“Carabinieri voi non conoscete ancora i fascisti” fu scritto sui muri di Novara occupata nel ’22).Per questo, leggere ieri in alcuni post “d’area”: “Comunque e sempre con i Carabinieri” mi ha lasciato un po’ perplesso (aldilà della dinamica della vicenda spicciola, sulla quale attendiamo notizie più precise), perché puzza un po’ (molto) di “democristiano di destra” (oggi si direbbe “leghista”), e qui siamo in un altro campo.Certo, anche nel fascismo storico ci furono molti “uomini d’ordine” (allora si chiamavano così), ma in genere –anche se qualcuno fece cose egregie- “entrarono” il 29 ottobre del ‘22 e “uscirono” il 26 luglio del ‘43.Il “vero” fascismo (rubo la definizione a De Felice) fu lo squadrismo, e poi, all’epilogo, il Brigatismo nero del Partito militarizzato.Quindi, direi “fede in Dio e polveri asciutte”. Valutare caso per caso, senza innamoramenti, per altro non richiesti e non graditi.E poi, come scriveva il Buttaf