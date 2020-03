Mugnano di Napoli: Gennaro Ruggiero(Fdi) picchiato ​in strada dopo un incidente stradale

Gennaro Ruggiero, già commissario provinciale di Fratelli d'Italia e probabile candidato a sindaco per la coalizione di centro destra alle prossime elezioni amministrative di Mugnano di Napoli, comune di oltre 35 mila abitanti della città metropolitana di Napoli è stato brutalmente picchiato in strada.

I fatti si sono verificati nel centro del paese. Ruggiero era a bordo della sua automobile e transitava in via Murelle, nei pressi di una scuola media, ha investito una giovane studentessa che sarebbe spuntata improvvisamente da dietro un'autovettura parcheggiata in zona.

La ragazza è stata prontamente soccorsa dall'esponente politico. Ad assistere alla scena anche il padre della giovane studentessa, che in preda all'ira, ha pensato bene di aggredire a calci e pugni il soccorritore della figlia.

Gennaro Ruggiero è stato soccorso da alcuni passanti ed è stato condotto in ospedale, mentre la ragazza, anche lei accompagnata in ospedale non avrebbe riportato gravi lesioni.