La Falange Spagnola approda nel parlamento dell'Andalusia grazie ad un ex eletto di Vox

Per la prima volta dall’entrata in vigore della Costituzione del ’78, la Falange Española de las JONS, il partito nazional-sindacalista di José Antonio Primo de Rivera (riorganizzato durante la Transizione spagnola dall’ultimo segretario della FET y de las JONS Raimundo Fernández-Cuesta) entra nel Parlamento di una delle Comunità autonome (l’equivalente, grossomodo, delle Regioni italiane, ma con maggior competenza, peso decisionale e autonomia). L’ex-militare dell’aereonautica Luz Belinda Rodríguez, eletta con VOX nel collegio di Almería nel dicembre del 2018, aveva rotto definitivamente con il partito a gennaio, successivamente ai ripetuti screzi avuti con i suoi colleghi di partito. Aspramente critica della scelta del gruppo di appoggiare il governo del Partido Popular e di Ciudadaños nel parlamento, così come della linea politica del leader Santiago Abascal (giudicata moderata e progressivamente orientata a fare da stampella del Partido Popular, in controtendenza con quanto promesso in campagna elettorale), Belinda Rodríguez era fino a pochi giorni fa l’unico esponenente indipendente del Parlamento dell’Andalusia. Lunedì, la deputata ha però confermato un’indiscrezione già annusata da molti media spagnoli: “Lavorerò con la Falange, perché è l’unico partito spagnolo che difende un progetto con cui mi riconosco in gran parte.