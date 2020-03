In proud and glory di Flavio Campo: Vincenzo Nardulli

Questo l'omaggio di Vincenzo Nardulli, guida della Comunità politica di Avanguardia, all'antico commilitone. Uno dei migliori quadri operativi di Avanguardia, non solo in piazza, come testimonia la foto del manifesto, che lo immortala nei giorni dell'aprile 1966 di guerriglia all'università, in cui perse la vita Paolo Rossi, studente socialista. Alcune testimonianze accreditano Campo come capo della squadra di Avanguardia Nazionale che occupa il Viminale il 7 dicembre 1970, la notte del golpe Borghese. Tilgher lo indica come "uno dei vecchi capi di Avanguardia" a cui il principe Borghese aveva delegato compiti di comando. Seguirà infatti Stefano delle Chiaie in lunghi periodo della sua latitanza all'estero, in Spagna, in Angola, in Cile. Negli ultimi anni, ormai distaccato dall'ambiente, non mancava di presenziare alle sempre più frequenti cerimonie dell'addio.