Emergenza CoronaVirus, Cortese(Lega della Terra): interventi urgenti per imprese agricole

"E’ importante intervenire per salvare le aziende agricole, soprattutto quelle site nei comuni che da più tempo stanno soffrendo l’emergenza causata dal Virus. Non possiamo abbandonare un settore così importante per l’intera economia nazionale. Sono necessarie delle misure immediate per sostenere le aziende e favorire la vendita dei prodotti "made in Italy".

Parole chiare, dirette, che non lasciano dubbi ad interpretazione alcuna, quelle pronunciate da Luigi Cortese responsabile nazionale della Lega della Terra (federazione del comparto agricolo del sindacato Sinlai) e segretario regionale di Forza Nuova in Piemonte che precisa: in un momento difficile per la nostra economia, bisogna sostenere gli imprenditori agricoli che stanno sopportando una crisi improvvisa ed imprevedibile, di cui al momento, non sappiamo prevedere la fine.

Occorre intervenire con urgenza anche a livello regionale, per salvare importanti settori dell’economia agricola in difficoltà; dal vino all'ortofrutta, dal florovivaismo alla pesca, dagli agriturismi alla vendita diretta, senza discriminare le aziende sulla base del fatturato

. E’ fondamentale garantire, continua Cortese, il corretto svolgimento delle lavorazioni agricole, tra potature, arature ed esigenze irrigue, per cui è imprescindibile creare un beneficio semplificato agli agricoltori, anche attraverso l’erogazione di carburante agevolato. Inoltre,conclude Cortese, è cruciale un condono tombale per le aziende maggiormente colpite, come le aziende florovivaiste, e parziale per quelle che sono riuscite, in qualche modo, a sopravvivere”.