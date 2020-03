Coronavirus, Fiore(Forza Nuova) Draghi o Conte due facce di una medaglia chiamata dittatura sanitaria

Conte o Draghi facce della stessa medaglia: è dittatura sanitaria! Italiani in rivolta troveranno FORZA NUOVA al loro fianco”

Parole chiare, dirette, che non lasciano dubbi ad interpretazione alcuna, quelle pronunciate da Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova che precisa: in un clima di terrore informatico-poliziesco - in cui Zuckerberg ci avverte, bontà sua, che sta per chiudere i social (rei di mettere in discussione le verità del deep State) e Cairo, Berlusconi e YouTube vogliono imporre agli italiani la lettura esclusiva dell’epidemia che diffondono i media “ufficiali” - si profila, con le sponsorizzazioni bipartisan di Giorgetti, Monti, Cacciari e Renzi, l’ avvento del governo Draghi”, dopo le voci insistenti su un esecutivo di “unità nazionale” e l’editoriale programmatico dell’ex presidente della BCE sul Financial Times.

Per noi, ricorda Fiore, questo non sarà certo il governo del salvatore della patria, ma quello del medico in grado di firmare soltanto il certificato di morte dell'Italia. La fame è già una realtà e la protesta inizia a venir fuori. Conte o Draghi sono facce della stessa medaglia di una dittatura sanitaria che va denunciata e combattuta con forza.