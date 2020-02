Suprematisti bianchi in marcia nel cuore di Washington senza incidenti

La polizia ha scortato i membri mascherati di un gruppo nazionalista bianco in una marcia attraverso il National Mall di Washington che si è verificatasenza incidenti o arresti. Più di 100 membri del Fronte patriota, vestiti con pantaloni e berretti color kaki, giacche blu e maschere bianche, hanno lanciato gli slogan della marcia "Riprendiamoci l'America!" e "Vita, libertà, vittoria!".

Il Southern Poverty Law Center descrive il Patriot Front come un gruppo nazionalista bianco che si è separato da Vanguard America, a seguito del raduno "Unite the Right" a Charlottesville, Virginia, nel 2017. In quell'occasione, il neo-nazista James Fields guidò la sua auto su un gruppo di contro-manifestanti, uccidendo Heather Heyer, 32 anni. È stato condannato per omicidio di primo grado all'ergastolo nel 2018.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attirato critiche da parte dei suoi compagni repubblicani e dai democratici per aver affermato che "entrambe le parti" sono state le responsabili dell'incidente mortale.

Il video della marcia di sabato a Washington, pubblicato sulla pagina Facebook di News2Share, mostrava occasionali contestatori, ma sembra che non vi fosse alcun movimento organizzato di contro-protesta in attesa del Fronte patriota mentre il gruppo marciava dal Lincoln Memorial al Campidoglio degli Stati Uniti e in seguito in un vicino garage della Wal -Mart .

I dimostranti sono stati accompagnati da dozzine di poliziotti, alcuni in bicicletta, ma non è chiaro se il gruppo avesse ottenuto un permesso per la marcia. Un portavoce della polizia metropolitana del distretto di Columbia ha dichiarato di non avere alcuna traccia di un permesso per la marcia e ha aggiunto che "la dimostrazione per il primo emendamento è stata pacifica senza incidenti o arresti".