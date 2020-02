Stormfront: 24 condanne, fino a 3 anni e 10 mesi. Più che ai fondatori dei Forum

Ventiquattro condanne con pene da uno fino a 3 anni e 10 mesi sono state inflitte dai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Roma nel processo ‘Stormfront’. La sentenza è arrivata dopo sei ore di Camera di Consiglio. Le accuse contestate erano, a seconda delle posizioni, incitamento all'odio razziale, minacce, violazione della legge Mancino.In particolare gli imputati, tra il 2011 e il 2012, hanno pubblicato sulla sezione italiana del forum 'Stormfront' post contro immigrati, ebrei e responsabili istituzionali. Fra le parti offese figurano lo scrittore Roberto Saviano e l'ex sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini. Le condanne più gravi sono superiori a quelle inflitte ai promotori e animatori del forum.LE CONDANNE DEI PROMOTORI - I quattro promotori del sito web Stormfront sono stati condannati anche in Cassazione nel 2016. I giudici hanno confermato le condanne a due anni e sei mesi di reclusione per Daniele Scarpino, ritenuto l’ideologo del gruppo, e a due anni e due mesi per Diego Masi, Luca Ciampaglia e Mirko Viola. Le accuse nei confronti dei 4 condannati sono di aver propagandato sul sito Stormfront incitamenti all’antisemitismo, all’odio etnico e razziale. La Cassazione ha inoltre liquidato 4.200 euro di spese legali in favore dello scrittore Roberto Saviano, 5.000 euro in favore del ministero dell’Interno e 3.500 euro per la Comunità ebraica, tutti costituitisi parte civile nel processo.IL SECONDO ARRESTO DI MIRKO VIOLA - Lo stesso giorno in cui veniva emanata la prima sentenza di condanna, nel giugno 213, con l’accusa di avere incitato all’odio razziale Mirko Viola, uno degli animatori del forum e militante di Forza Nuova, spedì al presidente della Comunità ebraica di Roma Riccardo Pacifici una cartolina in cui si sosteneva che “le leggi indotte dal sangue sono superiori a quelle del diritto”. Un passo tratto dalle Elegie di Properzio piegato però ad un’ideologia antisemita e razzista. Per questo e per avere violato il divieto di comunicazione via internet il leader di Stormfront è finito nuovamente in cella dopo la revoca del regime degli arresti domiciliari.NICOLINI - "Siamo molto soddisfatti - dice l'ex primo cittadino dell'isola siciliana -, perché è vero che non si combatte solo con la repressione, ma è importante che questi personaggi capiscano che si paga un prezzo. Io ho sempre percepito la pericolosità reale di queste persone"."Bisogna riflettere su come arginare l’odio sul web. Fatti come questi - ha detto Nicolini, che ha assistito in aula alla lettura della sentenza - non vanno mai sottovalutati".COMUNITÀ EBRAICA - "Accogliamo con soddisfazione la sentenza" in cui, dichiara in una nota la Comunità Ebraica di Roma, "si ribadisce che l'odio antisemita nella rete non è un crimine che può restare impunito. Non esistono zone franche per l'antisemitismo, ma pene severe da scontare".