Scoperta in Germania banda terrorista naziweb: 12 arresti

Pianificavano attacchi contro ebrei, musulmani, politici e poliziotti con l'obiettivo di creare un clima di terrore tale da provocare una guerra civile. Dodici estremisti di destra sono stati arrestati stamane in sei Land tedeschi con l'accusa di "terrorismo". Uno di essi sarebbe un poliziotto. La Procura federale ha reso note le perquisizioni e gli arresti, puntualizzando che "lo scopo dell'organizzazione era quello di scuotere ed eventualmente distruggere il sistema democratico della coesione". La dinamica doveva degenerare, appunto, "in una guerra civile".

Il nucleo del commando era costituito da cinque fanatici che si incontravano e comunicavano regolarmente tra di loro su chat e forum da settembre del 2019; non pianificavano attacchi immediati, ma intanto hanno reclutato altri otto fiancheggiatori che li hanno sostenuti con soldi e armi. I sospetti erano tredici, il fermo è stato confermato per dodici di loro. Secondo alcuni media, tra i terroristi ci sarebbero dei "Reichsbürger", gli autoproclamati "cittadini del Reich", un movimento fanatici che non riconoscono i confini della Germania attuale, ma quelli precedenti la seconda guerra mondiali, annessioni comprese, né la Repubblica federale, né la democrazia. Vanno in giro, come i cittadini sovrani americani, con documenti e targhe autoprodotte. Molti sono armati. In passate indagini sono emerse contiguità tra polizia e ambienti dei "Reichsbüerger"