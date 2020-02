Reggio Emilia, il consiglio comunale censura le "ronde" di Forza Nuova. De Lucia(Pd): a garantire la sicurezza sono le forze dell'ordine

Il consiglio comunale di Reggio Emilia censura quanto accaduto lunedì scorso, in zona stazione, quando alcuni militanti di Forza Nuova hanno dato vita ad una "passeggiata per la sicurezza" in quel quartiere.

A sollevare il caso in consiglio comunale, con un ordine del giorno urgente, è Dario De Lucia, consigliere del Partito Democratico, avvisato da una residente di quanto stava succedendo.

“A garantire la sicurezza, precisa l'esponente democratico, sono le forze dell’ordine e il Prefetto, non un’associazione di destra che fa una ronda”.

I gruppi di opposizione di Lega e Alleanza civica, dal canto loro, sottolineano che gli esponenti di Forza Nuova “non hanno commesso alcun reato” e, in tema di sicurezza nell’area della stazione, invitano il Pd a ritirare il suo documento e a convocare la commissione competente.

Non ravvisando l’urgenza del tema in discussione, le minoranze non hanno votato l’ordine del giorno, approvato con 20 voti a favore della maggioranza e l’astensione di due consiglieri del Movimento Cinque Stelle.

Per Forza Nuova, le passeggiate per la sicurezza altro non sono che una semplice attività di controllo del vicinato, già operativo in molte altre città. I militanti di Forza Nuova non scendono in strada armati di spranghe o coltelli inneggiando al fascismo come in diversi consiglieri si sono permessi di affermare, ma a volto scoperto affiancano una cittadinanza spossata e stanca che si sente più insicura che mai. Rinnoviamo il nostro invito a scendere in piazza con noi a chiunque abbia a cuore il benessere delle nostre città contro questo degrado ormai perpetuo. Nelle prossime settimane i militanti scenderanno nelle strade anche di altri comuni reggiani.