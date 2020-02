Padova, ignoti provano ad incendiare la sede di Forza Nuova. Fiore: non lasceremo le strade a questa gentaglia

I locali della federazione patavina di Forza Nuova sono stati oggetto di un attentato da parte di ignoti.

Ignoti, alle prime ore di domenica 2 febbraio, hanno tentato di incendiare la porta dell'edificio in via Girolamo dal Santo. Hanno incendiato il tappetto ed il fuoco si stava propagando anche sul resto dell'edificio.

Sul posto celermente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio ed i carabinieri che hanno immediatamente aperto indagini sul brutto episodio di violenza politica che condanniamo, senza se e senza ma.

In quell'edificio non è situata solo la sede di Forza Nuova ma vivono anche altre famiglie. Per fortuna non ci sono feriti.

Sul brutto episodio di violenza politica ai danni di una sede di partito, abbiamo sentito telefonicamente Roberto Fiore segretario nazionale di Forza Nuova che ha dichiarato: l'attentato di questa notte alla sezione patavina di Forza Nuova dimostra chiaramente quali sono in Italia gli ambienti da cui proviene il vero odio. Non lasceremo mai le strade a questa gentaglia!

Forza Nuova si mobilita.