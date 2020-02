Nelle tragedie non c'è rivalità. Uniti contro il Coronavirus. Lo striscione degli ultrà del Napoli

Nelle tragedie non c'è rivalità. Uniti contro il Covid 19.Questo è il testo di uno striscione esposto nel corso della partita Napoli Torino valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di calcio 2019-2020.Napoli e Torino sono scesi in campoal termine di un sabato particolare, scandito dall'ennesimo comunicato della Lega Calcio che ha cancellato e rinviato ben cinque delle partite in programma nella ventiseisima giornata. A Torino non andrà in scena il derby d'Italia che vale lo scudetto. A Milano, Parma, Reggio Emilia e Udine le porte degli stadi resteranno sbarrate anche per gli atleti.