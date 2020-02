L'autore della strage è un cospirazionista paranoico

(Centro di ricerca sul terrorismo), ha scritto su Twitter che nelle 24 pagine del manifesto scritte dal killer «in un eccellente tedesco, senza errori di battitura o errori grammaticali», l'uomo spiega di aver frequentato l'università. Il manifesto rivela «il suo odio per gli stranieri e i non bianchi. Sebbene non enfatizzi l'Islam, chiede la distruzione di vari Paesi del Nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia centrale (che sono tutti a maggioranza musulmana)».

Neumann scrive anche che il killer giustificava la sua richiesta di uccidere le popolazioni di interi Paesi «in termini esplicitamente eugenetici», affermando che «la scienza dimostra che alcune razze sono superiori». L'uomo ha scritto di

«

non aver mai avuto una relazione con una donna negli ultimi 18 anni, per scelta

»

e di «essere stato sorvegliato da un servizio di intelligence per tutta la vita».

Il killer è stato rinvenuto senza vita in un appartamento della cittadina tedesca teatro della strage. N ello stesso appartamento è stata trovata morta anche la madre, uccisa precedentemente, e recuperata l'arma del delitto. Il padre dell’attentatore sarebbe stato portato via dalle forze speciali.

Secondo la Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'uomo ha frequentato un corso di formazione professionale da impiegato di banca a Francoforte. N on era noto alle forze dell'ordine e non era conosciuto come xenofobo .