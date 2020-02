Fratelli d'Italia minacce social per il dirigente Ranavolo. La sua colpa: inaugurare una sede a Fuorigrotta

Continua, senza sosta, il lavoro di radicamento nel territorio di Fratelli d'Italia a Napoli. Dopo aver aperto una sezione nella popolosa zona di Piazza Mercato intitolata al senatore Franco Pontone storico esponente della destra partenopea, scomparso lo scorso 2 luglio, sabato 22 febbraio verrà inaugurata a Fuorigrotta una sezione intitolata a Natale Di Guida, attivista del Movimento Sociale Italiano prima, di Alleanza Nazionale. La sede ospiterà il coordinamento della X Municipalità che comprende i quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli.

Tra i promotori di questo nuovo circolo del movimento politico guidato da Giorgia Meloni spicca il nome di Antonio Ranavolo. Il componente dell'assemblea nazionale ha postato la notizia dell'apertura della sede sui principali social network ricevendo, dai soliti leoni da tastiera, minacce e offese. C'è addirittura chi spera nel grande botto.