Catanzaro ricorda con una fiaccolata le vittime delle foibe.

Foibe per non dimenticare. Anche Catanzaro, come tante città del Nord, del Centro, del sud del paese ricorda i martiri delle foibe dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani, dalmati, nel secondo dopoguerra e della più complessa vicende del confine orientale, con una fiaccolata, prevista per sabato 15 febbraio con inizio alle ore 18 a Piazza Galluppi.

L'evento è stato organizzato, per il secondo anno consecutivo dal Comitato Norma Cossetto.

Il senso di questa giornata di ricordo in onore delle vittime delle foibe ci viene chiarito, con maggiori dettagli, da una nota, diffusa dal comitato Norma Cossetto che pubblichiamo per intero.