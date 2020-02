Castellino: contro aborto e immigrazione clandestina Forza Nuova pronta alla battaglia

Culle vuote e riapertura di centri di accoglienza, questa l'Italia del 2020.Tutto in linea con gli ultimi decenni dove 6 milioni di bambini italiani abortiti sono stati sostituiti da 6 milioni di immigrati (parliamo di quelli "regolari").Su aborto e immigrazione, dichiara Giuliano Castellino, Forza Nuova è pronta alla mobilitazione radicale.Non su una generica battaglia per la vita o per la modifica della 194, noi siamo contro l'aborto, senza se e senza ma!Così come siamo contro l'immigrazione e per il rimpatrio dei clandestini.Sabato quadri e militanti di Forza Nuova si incontreranno a via Taranto per rilanciare la sfida per la resistenza nazionale, ripartendo dagli 8 punti, per una nuova offensiva militante e rivoluzionaria."Credevate di aver sotterrato le nostre lotte dentro le vostre galere...Eravamo solo semi pronti a germogliare più forti di prima!"FORZA NUOVA ANCORA NELLE STRADE!